Общество

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальЦена бензина в Иране выросла в два раза

Были увеличены вдвое и льготные цены на бензин в рамках квоты на одного человека (до 15 тыс. туманов или $0,09). По льготным ценам автовладельцы могут получать до 60 литров в месяц, владельцы мотоциклов – до 25 литров, работники такси – до 400 литров.
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Цена бензина в Иране выросла в два раза

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В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
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В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
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Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
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В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

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Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
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Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
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Мединский признал некомпетентность Фонда кино

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Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
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Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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