Общество
Нефтегазовая вертикальЦена бензина в Иране выросла в два раза
Были увеличены вдвое и льготные цены на бензин в рамках квоты на одного человека (до 15 тыс. туманов или $0,09). По льготным ценам автовладельцы могут получать до 60 литров в месяц, владельцы мотоциклов – до 25 литров, работники такси – до 400 литров.
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Футбол
Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Общество
Юрист Пацев высказался о долгах в «Ростове»
Спортивный юрист Артём Пацев рассказал о возможном наказании для руководства футбольного клуба «Ростов».
Наука
Максимально эффективный способ борьбы с раком разработали в России
В РФ специалисты создали максимально эффективный способ борьбы с злокачественной опухолью.
Происшествия
Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее
В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Общество
Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Космос
Астронавты починили кухню на американском сегменте МКС
Астронавты починили водонагреватель на кухне на американском сегменте Международной космической станции, сообщается на сайте NASA.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Общество
На улицы Гонконга вышли солдаты Китая
Политика
Зеленский подписал закон о выделении украинской ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит завершить процедуры, связанные с созданием независимого оператора газотранспортной системы, выделив ГТС из "Нафтогаза".