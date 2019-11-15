Общество

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальЦена бензина в Иране выросла в два раза

Были увеличены вдвое и льготные цены на бензин в рамках квоты на одного человека (до 15 тыс. туманов или $0,09). По льготным ценам автовладельцы могут получать до 60 литров в месяц, владельцы мотоциклов – до 25 литров, работники такси – до 400 литров.
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