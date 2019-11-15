Общество
Нефтегазовая вертикальЦена бензина в Иране выросла в два раза
Были увеличены вдвое и льготные цены на бензин в рамках квоты на одного человека (до 15 тыс. туманов или $0,09). По льготным ценам автовладельцы могут получать до 60 литров в месяц, владельцы мотоциклов – до 25 литров, работники такси – до 400 литров.
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Музыка
Maruv опубликовала откровенный клип на песню Don’t Stop
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на песню Don't Stop из ее мини-альбома Hellcat Story.
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Общество
Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»
Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
Происшествия
Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Фигурное катание
В сети появилось видео падения Трусовой перед короткой программой
В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов
Шоу-бизнес
Яна Рудковская высказалась об изменах Евгения Плющенко
В Сети с огромной скоростью распространились слухи о возможном разводе Яны Рудковской и Евгения Плющенко, а также о том, что вот уже несколько лет у фигуриста есть любовница и он живет на два дома.
Кино
Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов
Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Происшествия
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.
Происшествия
Адвокат сообщил о психоэмоциональном состоянии историка Соколова
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве
В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Музыка
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о неожиданной беременности от Джигана
Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Политика
Состоялся обмен раскрытыми шпионами между Россией, Литвой и Норвегией
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России — Николая Филипенко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены литовским судом за шпионаж.
Политика
Трампа обвинили в угрозах экс-послу США на Украине
Возмущение Пелоси вызвало заявление Трампа в адрес экс-посла США на Украине Мари Йованович.
Музыка
Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня
Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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