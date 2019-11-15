Были увеличены вдвое и льготные цены на бензин в рамках квоты на одного человека (до 15 тыс. туманов или $0,09). По льготным ценам автовладельцы могут получать до 60 литров в месяц, владельцы мотоциклов – до 25 литров, работники такси – до 400 литров.

Цена бензина в Иране выросла в два раза

Общество Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота» Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.

Происшествия Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шоу-бизнес Яна Рудковская высказалась об изменах Евгения Плющенко В Сети с огромной скоростью распространились слухи о возможном разводе Яны Рудковской и Евгения Плющенко, а также о том, что вот уже несколько лет у фигуриста есть любовница и он живет на два дома.

Кино Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.

Происшествия В Татарстане в ДТП погибли четыре человека Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.

Музыка Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».

Шоу-бизнес Оксана Самойлова рассказала о неожиданной беременности от Джигана Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.

Политика Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

Политика Состоялся обмен раскрытыми шпионами между Россией, Литвой и Норвегией Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России — Николая Филипенко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены литовским судом за шпионаж.

Музыка Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.