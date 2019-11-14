Транспорт

ТАССТАССЦена билета на поезд в Крым останется ниже средней цены на авиабилеты

Ганов добавил, что изначально компания при ценообразовании учитывала уровень цен на билеты в Крым в 2013 году.
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Цена билета на поезд в Крым останется ниже средней цены на авиабилеты

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