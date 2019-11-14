Транспорт
ТАССЦена билета на поезд в Крым останется ниже средней цены на авиабилеты
Ганов добавил, что изначально компания при ценообразовании учитывала уровень цен на билеты в Крым в 2013 году.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
Авто
Hyundai представит необычный пикап
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Политика
Международная следственная группа по делу MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» ДНР
Международная следственная группа JIT по делу о крушении малазийского боинга MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» самопровозглашенной Донецкой народной республики и обратилась к возможным свидетелям военной структуры ДНР.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
На Украине задержали мужа депутата «Слуги народа» по запросу России
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подтвердила, что правоохранительные органы задержали мужа депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Политика
Госдума обнаружила факты иностранного вмешательства в 17 регионах
Раньше комиссия концентрировалась в основном на фактах вмешательства в недавние выборы в Мосгордуму.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Политика
Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Политика
Медведев назначил нового куратора федеральной «мусорной реформы»
В четверг, 14 ноября, правительство РФ назначило заместителем министра природных ресурсов и экологии 37-летнего Константина Румянцева.
Общество
Присмотрись к тихоне. Как понять, что ребенок может взяться за оружие
Можно ли по внешним признакам понять, что человек находится на грани нервного срыва и способен взять в руки оружие, АиФ.ru узнал у психолога Анны Хныкиной.
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro
Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Политика
Садовничий прокомментировал возможный уход с поста ректора МГУ
Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет.
Здоровье
Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю!
Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Экономика
Госдума захотела вернуть рубль в прошлое
Депутаты Госдумы предложили Центробанку отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный коридор, восстановив финансовые инструменты регулирования, действовавшие до 2014 года, соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.