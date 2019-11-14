Транспорт
ТАССЦена билета на поезд в Крым останется ниже средней цены на авиабилеты
Ганов добавил, что изначально компания при ценообразовании учитывала уровень цен на билеты в Крым в 2013 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия
54 человека изъяты из частного дома престарелых в Челябинске
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Происшествия
После стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено уголовное дело
Здоровье
Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания
Причина смерти установлена — отравление газом.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Происшествия
В Греции задержали подозреваемых в перевозке мигрантов двух граждан РФ
В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
Общество
«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Футбол
В «Зените» намекнули на переход Ибрагимовича
В ФК «Зенит» не стали опровергать переговоры со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем о его переходе в петербургский клуб, пишет РБК.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Политика
Путин назвал главные темы саммита БРИКС в России
Саммит БРИКС пройдет в России под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития».
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Происшествия
В Дагестане в компании по энергосбыту проводится выемка документов
В энергосбытовой компании Дагестана в Махачкале проводится выемка документов. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении ФСБ России.
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Политика
Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок»
Одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы, в частности — Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), считает президент Сирии Башар Асад.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Политика
Топилин: кабмин не собирается снижать пенсионный возраст в ДФО
Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратился к правительству с просьбой установить для жителей ДФО прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Авто
Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Происшествия