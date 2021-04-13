Ученик детской школы искусств Борзинского района Забайкальского края Степан Туманский занял второе место на творческом международном дистанционном конкурсе World Art Games в Испании, сообщается 13 апреля на сайте краевого правительства.
Пушков отметил, что в свое время Горбачев выстраивал отношения с Соединенными Штатами «на основе односторонних уступок и геополитического отступления», тогда как президент РФ Владимир Путин — «политик совсем другого типа».
Дима Билан, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, Диана Арбенина, Олег Газманов, Валерий Сюткин и другие звезды отечественной эстрады примут участие в концерте, посвященном 30-летию детской театр-студии "Непоседы", 24 мая в "Крокус Сити Холле".