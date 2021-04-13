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Московские новости

Цена биткоина достигла рекордной отметки

Стоимость превысила $63 тыс. ($63,158 тыс.) в ходе торгов 13 апреля. За 3 месяца биткоин подорожал на 80%, за год — более чем в 9 раз.В источнике
Вестник Кавказа
ITZine.ru

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Биткойн установил новый рекорд в $ 63 000

ITZine.ruвчера в 10:36

Цена биткоина достигла рекордной отметки

Московские новостивчера в 10:27

Биткойн подорожал до $63 тысяч

Вестник Кавказавчера в 10:04
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Интересное

Школьник из Шерловой Горы занял второе место на творческом конкурсе в Испании

Ученик детской школы искусств Борзинского района Забайкальского края Степан Туманский занял второе место на творческом международном дистанционном конкурсе World Art Games в Испании, сообщается 13 апреля на сайте краевого правительства.
Чита.Ру19:22

В Китае запустили горячую линию для жалоб на критиков Коммунистической партии

Власти Китая запустили горячую линию, на которую пользователи могут сообщать о комментариях в интернете, порочащих и критикующих Коммунистическую партию и ее историю.
Телеканал RTVI12 апреля в 13:45

Пушков не согласился с мнением Горбачева о переменах в отношениях США и РФ

Пушков отметил, что в свое время Горбачев выстраивал отношения с Соединенными Штатами «на основе односторонних уступок и геополитического отступления», тогда как президент РФ Владимир Путин — «политик совсем другого типа».
ФАН17:41

Детский театр-студия «Непоседы» отметит юбилей 24 мая

Дима Билан, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, Диана Арбенина, Олег Газманов, Валерий Сюткин и другие звезды отечественной эстрады примут участие в концерте, посвященном 30-летию детской театр-студии "Непоседы", 24 мая в "Крокус Сити Холле".
ТАССвчера в 07:39

«Талибан» отказался от участия в конференциях до вывода иностранных сил из Афганистана

Делегация запрещенного в РФ движения «Талибан» не будет участвовать ни в каких конференциях по Афганистану, пока все иностранные силы не покинут страну, объявил член политбюро движения Мухаммед Наим.
Коммерсантъвчера в 16:55