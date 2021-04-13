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Московские новости

Цена биткоина достигла рекордной отметки

Стоимость превысила $63 тыс. ($63,158 тыс.) в ходе торгов 13 апреля. За 3 месяца биткоин подорожал на 80%, за год — более чем в 9 раз.В источнике
Вестник Кавказа
ITZine.ru

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Биткойн установил новый рекорд в $ 63 000

ITZine.ruвчера в 10:36

Цена биткоина достигла рекордной отметки

Московские новостивчера в 10:27

Биткойн подорожал до $63 тысяч

Вестник Кавказавчера в 10:04

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс

Интерфаксвчера в 05:04
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Замминистра энергетики и ЖКК Омской области арестовали по делу о коррупции и подкупе

Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Омской области Марины Степановой.
ТАССвчера в 12:12