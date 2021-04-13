Московские новостиЦена биткоина достигла рекордной отметкиСтоимость превысила $63 тыс. ($63,158 тыс.) в ходе торгов 13 апреля. За 3 месяца биткоин подорожал на 80%, за год — более чем в 9 раз.В источникеВестник КавказаITZine.ruПодробнее о событииБиткойн установил новый рекорд в $ 63 000ITZine.ruвчера в 10:36Цена биткоина достигла рекордной отметкиМосковские новостивчера в 10:27Биткойн подорожал до $63 тысячВестник Кавказавчера в 10:04Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тысИнтерфаксвчера в 05:04Показать ещёОценить2КомментироватьПоделиться