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Экономика

Цена биткоина на бирже Binance поднялась выше 34 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.48 мск воскресенья рос в цене на 1,2% — до 34,24 тысячи долларов.
ПРАЙМ
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 0,99% за последние сутки, до 34 232 долларов.
РИА Новости
Во вторник европейские регуляторы заявили, что компании, работающие с виртуальными активами, такими как биткоины, должны подпадать под действие правил борьбы с отмыванием денег, а также требований прозрачности для переводов криптоактивов.
Московский Комсомолец

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Стоимость биткоина превысила отметку в $34 тысячи

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