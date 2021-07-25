Во вторник европейские регуляторы заявили, что компании, работающие с виртуальными активами, такими как биткоины, должны подпадать под действие правил борьбы с отмыванием денег, а также требований прозрачности для переводов криптоактивов.
Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко", — говорится в сообщении.