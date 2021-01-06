РБККурс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в СШАКурс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеДождьМосква 24ИзвестияЭкономика сегодняКомсомольская правдаPiter.tvКомсомольская правдаНевские НовостиМосква 24ИзвестияДождьEurosport.ruМоя Москва.онлайнПодробнее о событииБиткоин обновил исторический максимум стоимостиРБКвчера в 11:05Стоимость биткоина установила очередной исторический рекордПРАЙМвчера в 07:12Цена биткоина вновь обновила исторический рекордLenta.ruвчера в 20:02Курс биткоина побил очередной исторический рекордРИА Новостивчера в 18:59Цена биткойна впервые превысила $37 тысКоммерсантъвчера в 17:10Стоимость биткоина превысила $36 тысячRT на русскомвчера в 16:03Биткоин обновил рекорд стоимости после резкого обвалаИА Красная Весна6 января в 00:38Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться