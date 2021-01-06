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РБК
РБК

Курс биткоина впервые превысил $36 тыс. на фоне протестов в США

Курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум стоимости на уровне в $36 470 на фоне протестов в США.В источнике
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РБК

Биткоин обновил исторический максимум стоимости

РБКвчера в 11:05
ПРАЙМ

Стоимость биткоина установила очередной исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 07:12
Lenta.ru

Цена биткоина вновь обновила исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 20:02
РИА Новости

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

РИА Новостивчера в 18:59
Коммерсантъ

Цена биткойна впервые превысила $37 тыс

Коммерсантъвчера в 17:10
RT на русском

Стоимость биткоина превысила $36 тысяч

RT на русскомвчера в 16:03
ИА Красная Весна

Биткоин обновил рекорд стоимости после резкого обвала

ИА Красная Весна6 января в 00:38

В России появится дорожный знак «Фотовидеофиксация»

В России с 1 марта появится новый дорожный знак, обозначающий места возможного размещения камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В России появится дорожный знак «Фотовидеофиксация»
Газета.Ru12:35