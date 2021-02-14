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РИА Новости

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 49 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта мира — биткоин (Bitcoin) — в ходе торгов ушла за отметку в 49 тысяч долларов. Биткоин побил исторический рекорд. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов.В источнике
С чего всё началось
Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый — 49 265 долларов составляет стоимость монеты, свидетельствуют данные площадки CoinDesk
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Курс биткоина побил рекорд и превысил $49 тыс

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