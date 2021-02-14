Самая популярная криптовалюта мира — биткоин (Bitcoin) — в ходе торгов ушла за отметку в 49 тысяч долларов. Биткоин побил исторический рекорд. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов.

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С чего всё началось Самая популярная криптовалюта — биткоин — побила свой прежний исторический рекорд, установив новый — 49 265 долларов составляет стоимость монеты, свидетельствуют данные площадки CoinDesk Lenta.ru 01:14