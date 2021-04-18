Сообщается, что, вероятно, при его производстве была использована смола низкого качества. rg.ru Прогресс МС-16 был пристыкован к МКС 17 февраля, отвечал за стыковку Сергей Рыжиков, действуя при помощи ручного телеоператора.
Президент Словакии Зузана Чапутова выразила в воскресенье поддержку действиям Чехии, власти которой приняли решение выслать из страны 18 сотрудников российского посольства, связав этот шаг со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии) в 2014 году.
Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.