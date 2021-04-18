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Lenta.ru

Цена биткоина обвалилась после рекордного роста

Стоимость биткоина обвалилась после рекордного роста. По данным РИА Новости, 18 апреля цена криптовалюты упала почти на 12 процентов, о чем свидетельствуют данные с бирж.В источнике
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Биткоин резко подешевел

Известия06:44

Курс биткоина резко обвалился после рекордного роста

РЕН ТВ07:06

Цена биткоина обвалилась после рекордного роста

Lenta.ru06:45

Биткоин рухнул после рекордного роста

Вести.Ru07:13

Цена биткоина рухнула почти на 12%

Московский Комсомолец06:36

Биткоин рухнул после рекордного роста

Взгляд.ру06:34

Биткоин рухнул почти на 12% за сутки

ПРАЙМ06:09
Интересное

Некачественная смола стала причиной сбоя при стыковке «Прогресс МС-16» с МКС в феврале

Сообщается, что, вероятно, при его производстве была использована смола низкого качества. rg.ru Прогресс МС-16 был пристыкован к МКС 17 февраля, отвечал за стыковку Сергей Рыжиков, действуя при помощи ручного телеоператора.
SM News16 апреля в 04:11

Президент Словакии поддержала действия Чехии по высылке сотрудников посольства России

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила в воскресенье поддержку действиям Чехии, власти которой приняли решение выслать из страны 18 сотрудников российского посольства, связав этот шаг со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии) в 2014 году.
ТАСС07:25

В «Ростехе» создали первую систему воздушного минирования против БЛА

Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.
РИА Новости08:15