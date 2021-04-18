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Lenta.ru

Цена биткоина обвалилась после рекордного роста

Стоимость биткоина обвалилась после рекордного роста. По данным РИА Новости, 18 апреля цена криптовалюты упала почти на 12 процентов, о чем свидетельствуют данные с бирж.В источнике
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Подробнее о событии

Биткоин рухнул после рекордного роста

Вести.Ru07:13

Биткоин рухнул почти на 12% за сутки

ПРАЙМ06:09

Цена биткоина обвалилась после рекордного роста

Lenta.ru06:45

Биткоин резко подешевел

Известия06:44

Цена биткоина рухнула почти на 12%

Московский Комсомолец06:36

Биткоин рухнул после рекордного роста

Взгляд.ру06:34

Курс биткоина резко обвалился после рекордного роста

РЕН ТВ07:06
Интересное

Госдеп опроверг причастность США к попытке устранения Лукашенко

В свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК, проиграла выборы Лукашенко, заявила, что сообщения о готовящемся покушении на президента и перевороте имеют признаки провокации со стороны российских и белорусских спецслужб, в которую втянули граждан Белоруссии и США.
РБК10:32

В Германии засомневались в возможном российском вторжении на Украину

Усиление присутствия российских войск на границе с Украиной — не более, чем просто угроза, реального вторжения России на Украину ждать не стоит, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер 18 апреля в телеэфире.
ИА Красная Весна11:50