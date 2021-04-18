В свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК, проиграла выборы Лукашенко, заявила, что сообщения о готовящемся покушении на президента и перевороте имеют признаки провокации со стороны российских и белорусских спецслужб, в которую втянули граждан Белоруссии и США.
Усиление присутствия российских войск на границе с Украиной — не более, чем просто угроза, реального вторжения России на Украину ждать не стоит, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер 18 апреля в телеэфире.