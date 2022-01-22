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Цена биткоина опустилась ниже $35 тыс. впервые с июля

Стоимость биткоина падает более чем на 9% в субботу днём, в ходе торгов показатель опускался ниже отметки в 35 тысяч долларов впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.56 мск падал в цене на 8,9% — до 35,4 тысячи долларов.
ПРАЙМ
В 2021 году криптовалюты установили
 сразу несколько рекордов.
Секрет фирмы
Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не считается резервной валютой, не позволяет применять в стране мягкий подход к регулированию цифровых денег и игнорировать нарастание рисков.
Говорит Москва

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Курс биткоина впервые с июля 2021 года опускался ниже $35 тысяч
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Цена биткоина после заявления ЦБ опустилась ниже $35 тыс. впервые с июля 2021 года
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Цена биткоина опустилась ниже 35 тысяч долларов впервые с июля 2021 года
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Цена биткоина опустилась ниже $35 тыс. впервые с июля
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Цена биткоина упала почти на 9%
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Биткоин дешевеет более чем на 9%, его цена опускалась ниже $35 тысяч впервые с июля
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