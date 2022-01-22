Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не считается резервной валютой, не позволяет применять в стране мягкий подход к регулированию цифровых денег и игнорировать нарастание рисков.
Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая.
Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Куба смягчила правила въезда для организованных путешественников из России, теперь им не нужны сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, обновленная информация уже опубликована на сайтах некоторых туроператоров, сообщает АТОР.