Экс-министр ДНР захотел выступить свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов заявил, что готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ, Он подчеркнул, что у него даже остались материалы уголовного дела, которое против него возбудила Украина, сообщает РИА Новости.