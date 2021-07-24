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Курс биткоина резко превысил $34 тыс

За прошедшие сутки стоимость первой криптовалюты выросла на 7%. Биткоин обновил максимум с 12 июля.
РБК
Например, 21 июля гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о покупке биткоинов компанией SpaceX.
РБК
С 19 июля JPMorgan первым среди американских инвестиционных банков предоставил клиентам доступ к криптовалютным фондам.
РБК
Финансовые консультанты компании предлагают инвестиции в четыре фонда Grayscale, а также фонд Osprey Bitcoin Trust.
РБК

Подробнее о событии

Цена биткоина превысила 34 тысячи долларов

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