Первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов заявил, что готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ, Он подчеркнул, что у него даже остались материалы уголовного дела, которое против него возбудила Украина, сообщает РИА Новости.
Президент Туниса Каис Саид объявил об отставке премьер-министра Хишама Машиши и приостановке работы Ассамблеи народных представителей — однопалатного парламента — на фоне протестов, сообщает Alarabiya.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с понедельника 26 июля по четверг 29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, где проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, посетит предприятия и социальные объекты, встретится с жителями и главами регионов, сообщила пресс-служба правительства.