Экономика сегодняЦена биткоина преодолела отметку в 34 тысячи долларовСтоимость криптовалюты биткоин на торговой бирже Binance поднялась в ходе торгов 25 июля, превысив отметку в 34 тысячи долларов за виртуальную монету.Экономика сегодняНа крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.48 мск воскресенья рос в цене на 1,2% — до 34,24 тысячи долларов.ПРАЙМПо данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 0,99% за последние сутки, до 34 232 долларов.РИА НовостиТеперь местные жители будут покупать товары и услуги за криптовалюту, а также оплачивать ей налоги.БИЗНЕС OnlineЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняLife.ruИА Красная ВеснаМИР 24Форпост Северо-ЗападПодробнее о событииБиткоин стал дороже $34 тысячSmotrim.ruвчера в 12:21Стоимость биткоина превысила $34 тысячиLife.ruвчера в 12:38Цена биткойна оказалась выше 34 тысяч долларовМосковский Комсомолецвчера в 12:29Биткойн на бирже Binance подорожал до 34 с лишним тысяч долларовФонтанка.Рувчера в 12:26Цена биткоина преодолела отметку в 34 тысячи долларовЭкономика сегоднявчера в 13:00Стоимость биткоина превысила отметку в $34 тысячиМИР 24вчера в 12:20Цена биткоина на бирже Binance поднялась выше 34 тысяч долларовРИА Новостивчера в 12:12Показать ещёОценить2Поделиться