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Экономика

Цена биткоина преодолела отметку в 34 тысячи долларов

Стоимость криптовалюты биткоин на торговой бирже Binance поднялась в ходе торгов 25 июля, превысив отметку в 34 тысячи долларов за виртуальную монету.
Экономика сегодня
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.48 мск воскресенья рос в цене на 1,2% — до 34,24 тысячи долларов.
ПРАЙМ
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 0,99% за последние сутки, до 34 232 долларов.
РИА Новости
Теперь местные жители будут покупать товары и услуги за криптовалюту, а также оплачивать ей налоги.
БИЗНЕС Online

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