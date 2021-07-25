Лавну заполнят до краев

ЦРПИ заключил take-or-pay на 18 млн тонн угля Морскому торговому порту (МТП) Лавна, который планируют ввести в строй в 2023 году, удалось загрузить все 18 млн тонн в год своих мощностей на условиях take-or-pay до 2043 года.