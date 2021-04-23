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Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс

В пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.В источнике
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Биткоин упал ниже $50 000 из-за планов Байдена повысить налоги в США

Finam.Ru08:00

Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларов

Life.ru04:42

Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс

РБК02:39

Цена биткоина упала ниже 50 тысяч долларов

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Отныне статус иноагента присвоен юридическому лицу, зарегистрированному в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (интернет-издание "Медуза"), и обществу с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ" (издание ПАСМИ).
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