РБКЦена биткоина резко упала ниже $50 тысВ пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.В источникеРБКВечерняя МоскваГЛАС.RUTV BRICSГазета.RuLife.ruBFM.ruNews.ruПРАЙМ3DNewsЭкономика сегодняНациональная служба новостейRT на русскомFerraLenta.ruБизнес журналIvbg.ruПодробнее о событииБиткоин упал ниже $50 000 из-за планов Байдена повысить налоги в СШАFinam.Ru08:00Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларовLife.ru04:42Цена биткоина резко упала ниже $50 тысРБК02:39Цена биткоина упала ниже 50 тысяч долларовГоворит Москва03:20Цена биткойна упала ниже $50 тыс. впервые с 8 мартаКоммерсантъ01:21Биткоин второй раз за неделю упал ниже отметки в $50 000Forbes00:49Биткоин дешевеет на 8%ПРАЙМ00:48Показать ещёОценить34Поделиться