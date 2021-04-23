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Экономика

Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс

В пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.В источнике
РБК
News.ru
Бизнес журнал

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«Предпосылок для коррекции нет». Чего ждать от биткоина на выходных

РБК13:34

Биткоин резко упал в цене

News.ru03:53

Цена биткойна упала ниже $50 тыс. впервые с 8 марта

Коммерсантъ01:21

Биткоин упал в цене ниже $55 тыс

ИА Красная Весна19 апреля в 23:38
Интересное

Байден в разговоре с Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян

Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщил Bloomberg.
РБК15:10

Ethereum за сутки подешевел на 13%

За сутки биткоин подешевел на 11% и достиг минимума с 6 марта, стоимость монеты опускалась до $47,5 тыс. По состоянию на 11:40 МСК биткоин торгуется на уровне $48,4 тыс. 23 апреля Bloomberg сообщил, что президент США Джо Байден планирует увеличить налог на прирост капитала для богатых почти в два раза.
РБК04:57

В многоразовой ракете «Амур» применят композиты, 3D-печать и бионический дизайн

Ракета-носитель "Союз-2", которую должна заменить "Амур" (Сергей Фадеичев | ТАСС) "Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы, аддитивные технологии, бионический дизайн, который облегчает конструкцию без потери прочности", — подчеркнул господин Блошенко.
3DNews13:03