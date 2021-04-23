Президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщил Bloomberg.
За сутки биткоин подешевел на 11% и достиг минимума с 6 марта, стоимость монеты опускалась до $47,5 тыс. По состоянию на 11:40 МСК биткоин торгуется на уровне $48,4 тыс. 23 апреля Bloomberg сообщил, что президент США Джо Байден планирует увеличить налог на прирост капитала для богатых почти в два раза.
Ракета-носитель "Союз-2", которую должна заменить "Амур" (Сергей Фадеичев | ТАСС) "Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы, аддитивные технологии, бионический дизайн, который облегчает конструкцию без потери прочности", — подчеркнул господин Блошенко.