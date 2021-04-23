Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем матче полуфинала турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), где сыграют российский теннисист Аслан Карацев и серб Новак Джокович.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил отмену ввозной пошлины на поставки сахара в часть стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), сообщило правительство России.
Минздрав Словакии опубликует соглашение о покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», даже если российская сторона будет выступать против этого, сообщил глава ведомства Владимир Ленгварский.