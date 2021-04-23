Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс

В пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.В источнике
РБК
Бизнес журнал

Подробнее о событии

Инвестидея: как правильно инвестировать в сектор DeFi

РБК04:25

Цена биткойна упала ниже $50 тыс. впервые с 8 марта

Коммерсантъвчера в 01:21
Показать все источники
Интересное

Рыбаки из Германии взяли под охрану от поляков стройку «Северного потока-2»

Политолог Дмитрий Джангиров рассказал о том, что к ответной реакции привели недружественные действия польского судна в работе по прокладке газопровода «Северный поток-2».
Уфимские Заметкивчера в 15:58

Тарпищев поделился мнением о шансах Карацева в матче с Джоковичем на турнире в Белграде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем матче полуфинала турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), где сыграют российский теннисист Аслан Карацев и серб Новак Джокович.
Чемпионат07:38

Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу полномочий президента в экстренной ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства.
ТАСС07:41

Совет ЕЭК одобрил беспошлинный ввоз сахара в Россию в объеме до 350 тысяч тонн

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил отмену ввозной пошлины на поставки сахара в часть стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), сообщило правительство России.
Коммерсантъ22 апреля в 13:28

Словакия может опубликовать договор о покупке «Спутника V» без согласия России

Минздрав Словакии опубликует соглашение о покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», даже если российская сторона будет выступать против этого, сообщил глава ведомства Владимир Ленгварский.
Коммерсантъ18:09