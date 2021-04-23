Российские банки рассматривают возможность плавного повышения ставок по сберегательным продуктам вслед за решением ЦБ, который на заседании в пятницу решительно повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5% годовых впервые с 2014 года.
Свое решение Литва согласовала с Латвией и Эстонией Латвия объявила дипломата из России персоной нон грата, поддержав Чехию "в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике".
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено ранее по решению властей.