Видео: трудности выживания в трейлере мода Alone In Windstorm по мотивам «Метро» для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

На YouTube-канале TheWolfstalker2 появился первый полноценный трейлер мода Alone In Windstorm для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat.