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Экономика

Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс

В пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.В источнике
РБК
ПРАЙМ
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Альткоин Ethereum за сутки упал в цене на 13%

Экономика сегодня03:24

Инвестидея: как правильно инвестировать в сектор DeFi

РБК04:25

Почему упал биткоин и что будет с криптовалютой дальше

ПРАЙМвчера в 07:55

Цена биткойна упала ниже $50 тыс. впервые с 8 марта

Коммерсантъвчера в 01:21
Интересное

Российские банки рассматривают плавное повышение ставок по вкладам вслед за решением ЦБ

Российские банки рассматривают возможность плавного повышения ставок по сберегательным продуктам вслед за решением ЦБ, который на заседании в пятницу решительно повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5% годовых впервые с 2014 года.
ТАСС05:43

Латвия, Литва и Эстония высылают четырех российских дипломатов

Свое решение Литва согласовала с Латвией и Эстонией Латвия объявила дипломата из России персоной нон грата, поддержав Чехию "в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике".
Газета.Ruвчера в 09:18

YouTube заблокировал на Украине три запрещенных оппозиционных телеканала

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты украинских оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено ранее по решению властей.
ТАСС04:23