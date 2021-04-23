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Экономика

Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс

В пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.В источнике
РБК
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