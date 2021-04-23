РБКЦена биткоина резко упала ниже $50 тысВ пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.В источникеРБКИнвест-ФорсайтLife.ruПРАЙМNews.ruИА Красная ВеснаЭкономика сегодняFerraБизнес журналПодробнее о событииБиткоин пробил «дно» в $50 тысИА Красная Веснавчера в 15:29Биткоин дешевеет на 8%ПРАЙМвчера в 00:48Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларовLife.ruвчера в 04:42Биткоин упал ниже 49 тысяч долларовРоссийская газетавчера в 03:46Биткоин подешевел на восемь процентов за последние суткиЭкономика сегоднявчера в 02:26Цена биткойна упала ниже $50 тыс. впервые с 8 мартаКоммерсантъвчера в 01:21«Предпосылок для коррекции нет». Чего ждать от биткоина на выходныхРБКвчера в 13:34Показать ещёОценитьПоделиться