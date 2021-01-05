Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

С учетом дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией и решения альянса предоставить России и Казахстану возможность нарастить производство, в феврале-марте суммарные объемы сокращения добычи не упадут, а вырастут с 7,2 млн баррелей в сутки в январе до 8,5 млн баррелей в сутки.