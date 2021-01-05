С учетом дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией и решения альянса предоставить России и Казахстану возможность нарастить производство, в феврале-марте суммарные объемы сокращения добычи не упадут, а вырастут с 7,2 млн баррелей в сутки в январе до 8,5 млн баррелей в сутки.
Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий спортсменов, которые выступили против политики властей Белоруссии, сообщил, что обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой наложить санкции на руководителей федерации футбола страны (АБФФ).