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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена биткоина снова обновила исторический максимум

В последние дни биткоин несколько раз устанавливал новые ценовые рекорды.В источнике
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РБК

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

РБК18:39
Газета.Ru

Цена биткоина снова обновила исторический максимум

Газета.Ru16:18
Коммерсантъ

Стоимость биткойна вновь превысила $34 тысячи

Коммерсантъ16:57
Lenta.ru

Цена биткоина вновь обновила исторический максимум

Lenta.ru16:27
РЕН ТВ

Стоимость биткоина превысила $34 тыс. и обновила рекорд

РЕН ТВ16:24
ТАСС

Стоимость биткойна обновила исторический максимум

ТАСС16:20
НТВ

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

НТВ17:17

Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

С учетом дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией и решения альянса предоставить России и Казахстану возможность нарастить производство, в феврале-марте суммарные объемы сокращения добычи не упадут, а вырастут с 7,2 млн баррелей в сутки в январе до 8,5 млн баррелей в сутки.
Российская газетавчера в 14:45

Оппозиция Белоруссии пожаловалась в ФИФА на руководителей федерации футбола страны

Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий спортсменов, которые выступили против политики властей Белоруссии, сообщил, что обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой наложить санкции на руководителей федерации футбола страны (АБФФ).
Вечерняя Москва4 января в 10:43