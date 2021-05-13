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Экономика

Цена биткоина упала ниже $47 тыс. после заявления Маска

Позже курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тыс. за монету. По данным на 4:20 мск, стоимость этой криптовалюты составляла $50,4 тыс. Цена биткоина резко снизилась после заявления главы Tesla Илона Маска.В источнике
Суть событий
Национальная служба новостей
Inc-news.ru
Дождь
Московский Комсомолец
Telesputnik.ru
Онлайн Тамбов.ру
Smotrim.ru
Daily Storm
РБК

С чего всё началось

«Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткойна и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», — написал
 глава компании в Twitter.

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Ночью курс биткоина упал на 17% после заявления Илона Маска

РБК03:32

Цена биткоина упала на 15% после твита Маска

Дождь02:10

Курс биткоина снизился более чем на 15% после заявления Илона Маска

REGNUM20:45

После заявления Илона Маска биткоин упал в цене на 15%

Московский Комсомолец22:12

Цена биткоина упала

Smotrim.ru21:32

Биткойн упал больше чем на 10% на фоне заявления Маска

Коммерсантъ20:46

Биткоин упал на 17% на фоне заявления Маска

Национальная служба новостей01:46
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В Кремле ответили на сообщения о возможном присоединении Донбасса

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на распространенный между членами Евросоюза документ сообщило, что ЕС считает, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" части восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов местным жителям.
РИА Новости05:33

Экс-генералы США усомнились в психическом и физическом состоянии Байдена

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Участок салатовой ветки московского метро откроют досрочно

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, закрытый для проходки тоннеля Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров на десять дней раньше – 14 мая, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
РИА Новости05:16

IT-компании с аудиторией выше 500 тыс. человек могут обязать открывать филиалы в РФ

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях»,— написал господин Хинштейн в Telegram.
Коммерсантъ05:03