Цена биткоина упала ниже $47 тыс. после заявления Маска
Позже курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тыс. за монету. По данным на 4:20 мск, стоимость этой криптовалюты составляла $50,4 тыс. Цена биткоина резко снизилась после заявления главы Tesla Илона Маска.В источнике
С чего всё началось
«Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткойна и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», — написал
глава компании в Twitter.