IT-компании с аудиторией выше 500 тыс. человек могут обязать открывать филиалы в РФ

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях»,— написал господин Хинштейн в Telegram.