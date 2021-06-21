РИА НовостиЦена биткоина упала до 31 тысячи долларовСтоимость биткоина падает во вторник более чем на 11% за сутки, опускаясь до 31 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.В источникеПодробнее о событииБиткоин подешевел более чем на 11%Аргументы и Факты18:35Биткоин упал в цене до $31 тысячиNews.ru18:33Биткоин подешевел за сутки на 10%ИА Красная Весна18:06Биткоин потерял в цене более 11 процентовLenta.ru18:14Цена биткоина упала до 31 тысячи долларовРИА Новости18:02Показать ещёОценить1Поделиться