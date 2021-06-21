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Цена биткоина упала до 31 тысячи долларов

Стоимость биткоина падает во вторник более чем на 11% за сутки, опускаясь до 31 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.В источнике

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Биткоин подешевел более чем на 11%

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Биткоин подешевел за сутки на 10%

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Цена биткоина упала до 31 тысячи долларов

РИА Новости18:02
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Проект о кинопроизводстве в годы войны откроется в павильоне «Ленфильма» в 2022 году

Посетители одного из павильонов "Ленфильма" смогут увидеть элементы зданий, макеты техники и другие объекты, рассказывающие об истории кинопроизводства в годы Великой Отечественной войны, в 2022 году.
ТАСС18 июня в 15:26