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Биткоин обвалился на 9% и обновил минимум с июля 2021 года

Утром 22 января курс биткоина обновил минимум с 24 июля 2021 года на отметке в $35,1 тыс.
РБК
С исторического максимума в $69 тыс., который был установлен 10 ноября, криптовалюта подешевела на 48%.
РБК
Цена Ethereum снизилась на 14%, до $2,4 тыс., курс Binance Coin упал на 14%, до $353.
РБК
За последние сутки крупнейшие по капитализации альткоины также резко подешевели.
Inc. Russia

Подробнее о событии

Цена биткоина упала ниже $35 000 впервые за полгода
Forbes08:15
Биткоин обвалился на 9% и обновил минимум с июля 2021 года
РБК02:55
Биткоин опустился до 35,1 тысячи долларов, обновив минимум с 24 июля 2021 года
Комсомольская правда04:53
Биткоин обновил минимум с июля 2021 года
Life.ru03:54
Биткоин и Ethereum продолжили падение и приблизились к летним минимумам
3DNews03:47
Биткоин подешевел на 9%
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Цена на биткоин опустилась до уровня июля 2021 года
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