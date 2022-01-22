Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские полицейские осуществили привод супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в качестве свидетеля в рамках закона и после того, как трижды отправляли повестку.