Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.