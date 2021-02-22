Безработица в Великобритании достигла пятилетнего максимума

Безработица в Великобритании достигла 5,1%, самого высокого уровня с 2016 года Банк Англии заявил, что в середине 2021 года безработица в стране подскочит до 8% Автор: Служба новостей Фото: The Guardian Дата: 23.02.2021 (CHELINDUSTRY) За последний квартал 2020 года безработица в Великобритании выросла до самого высокого уровня почти за пять лет.