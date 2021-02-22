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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена биткоина упала ниже $50 тысяч

Курс биткоина резко снизился, упав ниже $50 тысяч. Это следует из данных торгов криптовалютами на бирже Binance. В 17.19 мск курс снизился на 12,38%, до $49,9 тысячи.В источнике
Подробнее о событии

Биткоин падает более чем на 10%

Газета.Ru01:46

Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс

Известиявчера в 09:50

Стоимость биткоина обвалилась на 16%

РЕН ТВвчера в 09:22

Стоимость биткоина упала ниже $50 тысяч

ПРАЙМвчера в 09:28

Цена биткоина обвалилась более чем на 16%

Парламентская газетавчера в 09:50

Стоимость биткоина упала на 5 тысяч долларов

Аргументы и Фактывчера в 08:47

Цена биткойна впервые превысила $58 тыс

Коммерсантъвчера в 16:27
Интересное

Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
РИА Новости04:14

Безработица в Великобритании достигла пятилетнего максимума

Безработица в Великобритании достигла 5,1%, самого высокого уровня с 2016 года Банк Англии заявил, что в середине 2021 года безработица в стране подскочит до 8% Автор: Служба новостей Фото: The Guardian Дата: 23.02.2021 (CHELINDUSTRY) За последний квартал 2020 года безработица в Великобритании выросла до самого высокого уровня почти за пять лет.
Chelindustry.ru04:27