Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
Безработица в Великобритании достигла 5,1%, самого высокого уровня с 2016 года Банк Англии заявил, что в середине 2021 года безработица в стране подскочит до 8% Автор: Служба новостей Фото: The Guardian Дата: 23.02.2021 (CHELINDUSTRY) За последний квартал 2020 года безработица в Великобритании выросла до самого высокого уровня почти за пять лет.