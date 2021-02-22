Газета.RuЦена биткоина упала ниже $50 тысячКурс биткоина резко снизился, упав ниже $50 тысяч. Это следует из данных торгов криптовалютами на бирже Binance. В 17.19 мск курс снизился на 12,38%, до $49,9 тысячи.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuГазета.RuГородовойТК ЗвездаМой БрянскНТВВести.RuМоя Москва.онлайнВести.RuТК ЗвездаPiter.tvМоя Москва.онлайнТК ЗвездаГородовойПятый каналВести.RuВести.RuМИР 24Подробнее о событииСтоимость биткоина превысила 58 тыс. долларовВзгляд.рувчера в 15:47Биткоин рухнул ниже $50 тысячРеальное время09:58Цена биткоина обвалилась ниже 50 тысяч долларовРИА Новости09:31Стоимость биткоина упала ниже $50 тысячПРАЙМ09:28Цена биткоина превысила 58 тысяч долларовТК Звездавчера в 15:53Цена биткоина обвалилась ниже 50 тыс долларовМосква 2410:13Что стоит за новым взлётом биткоина?Накануне.Ruвчера в 03:00Показать ещёОценить5КомментироватьПоделиться