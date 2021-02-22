Курс биткоина резко снизился, упав ниже $50 тысяч. Это следует из данных торгов криптовалютами на бирже Binance. В 17.19 мск курс снизился на 12,38%, до $49,9 тысячи.

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