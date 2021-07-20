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Экономика

Цена биткоина впервые с 22 июня опустилась ниже $30 тысяч

Стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Снижение происходит на фоне недавней волатильности на фондовых и сырьевых рынках.
Finam.Ru
Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.
Lenta.ru
Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют из-за падения доли Китая Кэти Стоктон, основательница и управляющий партнер Fairlead Strategies, сказала, что фаза консолидации, которую сейчас переживает биткоин, является «нейтральной».
Forbes

Подробнее о событии

Цена биткоина упала ниже $30 тысяч

RT на русском04:08

Цена биткоина впервые с 22 июня опустилась ниже $30 тысяч

РИА Новости03:24

Биткоин резко подешевел: цена криптовалюты ниже $30 тысяч

РЕН ТВ01:02

Курс биткоина рухнул

Lenta.ru02:33

Цена биткоина упала ниже $30 000 впервые за четыре недели

Forbes00:37

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

ПРАЙМ00:44

Как деривативы распаляют криптовалютные рынки

Profinance.ruвчера в 09:15
Интересное

В Швейцарии бетонный мост распечатали на 3D-принтере и без арматуры

Прочный бетонный мост без единого куска металлической арматуры распечатали в Цюрихе при помощи 3D-принтера инженеры компании Block Research Group, 19 июля сообщили на сайте швейцарского Федерального института технологии.
ИА Красная Весна08:19

Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия допустила введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости».
Ведомости09:11

Космический корабль New Shepard с Безосом на борту совершил первый полет

На борту New Shepard были владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе.
РИА Новости09:26