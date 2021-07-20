Казахстан вышел на третье место в мировом майнинге криптовалют из-за падения доли Китая Кэти Стоктон, основательница и управляющий партнер Fairlead Strategies, сказала, что фаза консолидации, которую сейчас переживает биткоин, является «нейтральной».
Прочный бетонный мост без единого куска металлической арматуры распечатали в Цюрихе при помощи 3D-принтера инженеры компании Block Research Group, 19 июля сообщили на сайте швейцарского Федерального института технологии.
На борту New Shepard были владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе.