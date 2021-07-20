«На мировых рынках наблюдается широкая распродажа, рисковые активы падают по всем направлениям», — заявила CNBC партнёр компании Amber Group, предоставляющей финансовые услуги в области криптовалют, Аннабель Хуанг.
Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока – 2", сообщает Politico со ссылкой на источники.
Заявления Польши об удержании Россией обломков бывшего польского президента Леха Качиньского являются безосновательными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем канале в Telegram.
Правительство может обязать промышленников за свой счет устанавливать оборудование для контроля безопасности (камеры, датчики, устройства пожарной безопасности, газоанализаторы и другое), информация с которого будет передаваться в систему «Безопасный город», со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».