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Экономика

Цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

В последний раз котировки самой популярной криптовалюты опускались ниже 30 тысяч долларов 22 июня.
ПРАЙМ
Снижение происходит на фоне недавней волатильности на фондовых и сырьевых рынках.
Finam.Ru
Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.
Lenta.ru
«На мировых рынках наблюдается широкая распродажа, рисковые активы падают по всем направлениям», — заявила CNBC партнёр компании Amber Group, предоставляющей финансовые услуги в области криптовалют, Аннабель Хуанг.
Секрет фирмы

Подробнее о событии

Биткоин упал ниже $30 000: что будет дальше с криптовалютой

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Цена биткоина упала ниже $30 тысяч

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МИД РФ назвал несостоятельными обвинения по крушению самолета Качиньского

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