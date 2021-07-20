СМИ узнали о планах обязать заводы установить датчики на опасных объектах

Правительство может обязать промышленников за свой счет устанавливать оборудование для контроля безопасности (камеры, датчики, устройства пожарной безопасности, газоанализаторы и другое), информация с которого будет передаваться в систему «Безопасный город», со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».