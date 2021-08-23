Пакьяо извинился за первое за четыре года поражение

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо извинился за поражение от кубинца Йордениса Угаса в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.