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Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 мая

Стоимость биткойна достигла отметки $50 тыс.
Коммерсантъ
Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны.
ПРАЙМ
В мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости.
Znak.com
Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Биткоин превысил отметку в 50 тысяч долларов в первый раз с середины мая
Телеканал 360°01:28
Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 мая
Коммерсантъ23:02
Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
НТВ00:10
Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
Lenta.ru00:08
Цена биткоина впервые с мая 2021 года превысила $50 тысяч
RT на русском23:15
Курс биткоина впервые с 15 мая превысил 50 тысяч долларов
Российская газета01:13
Стоимость биткоина кратковременно превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
РИА Новости22:57

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