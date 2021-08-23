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Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 мая

В последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне 15 мая.
Коммерсантъ
Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны.
РИА Новости
Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.
ПРАЙМ
В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена биткоина превысила 50 тысяч долларов впервые с мая 2021 года
ФАН00:19
Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
НТВ00:10
Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 мая
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Стоимость биткоина превысила 50 тыс. долларов
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Цена биткоина впервые с мая 2021 года превысила $50 тысяч
RT на русском23:15
Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
Lenta.ru00:08
Стоимость биткоина кратковременно превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
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