КоммерсантъЦена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 маяВ последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне 15 мая.КоммерсантъСтоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны.РИА НовостиИсторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.ПРАЙМВ июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРЕН ТВИзвестияФАННТВЦарьградПодробнее о событииЦена биткоина превысила 50 тысяч долларов впервые с мая 2021 годаФАН00:19Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые с 15 маяНТВ00:10Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 маяКоммерсантъ23:02Стоимость биткоина превысила 50 тыс. долларовВзгляд.ру23:30Цена биткоина впервые с мая 2021 года превысила $50 тысячRT на русском23:15Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 маяLenta.ru00:08Стоимость биткоина кратковременно превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 маяРИА Новости22:57Показать ещёОценить10Поделиться