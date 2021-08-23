Когда выйдет продолжение культовой сюрреалистичной игры Syberia

Оригинальная Syberia еще двадцать лет назад очаровала поклонников приключенческого жанра своей сюрреалистичной, но очень уютной и трогательной историей о нью-йоркском юристе.