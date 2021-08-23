КоммерсантъЦена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 маяСтоимость биткойна достигла отметки $50 тыс.КоммерсантъСтоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны.РИА НовостиВ конце июля курс биткойна поддержали заявления Илона Маска и новости Amazon.КоммерсантъУже 30 июля число биткоинов на централизованных криптовалютных биржах снизилось до уровня 2018 года, когда стоимость главной криптовалюты опускалась до отметки в $3,2 тыс.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТелеканал RTVIЭкономика сегодняАфиша DailyПрофильГород55.руЦентральная Служба НовостейРЕН ТВИзвестияТК ЗвездаREGNUMIvbg.ruТелеканал 360°ФАНSputnik АбхазияНовые ИзвестияНТВРБКЦарьградЭ ВестиПодробнее о событииЦена биткоина превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая 2021Комсомольская правда00:57Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые с 15 маяНТВ00:10Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 маяКоммерсантъ23:02Цена биткоина превысила $50 тысяч впервые с 15 маяИзвестия23:27Цена биткоина впервые с мая 2021 года превысила $50 тысячRT на русском23:15Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 маяLenta.ru00:08Стоимость биткоина кратковременно превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 маяРИА Новости22:57Показать ещёОценить40Поделиться