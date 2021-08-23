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Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 мая

Стоимость биткойна достигла отметки $50 тыс.
Коммерсантъ
Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны.
РИА Новости
В конце июля курс биткойна поддержали заявления Илона Маска и новости Amazon.
Коммерсантъ
Уже 30 июля число биткоинов на централизованных криптовалютных биржах снизилось до уровня 2018 года, когда стоимость главной криптовалюты опускалась до отметки в $3,2 тыс.
РБК

Подробнее о событии

Цена биткоина превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая 2021
Комсомольская правда00:57
Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
НТВ00:10
Цена биткойна превысила $50 тыс. впервые с 15 мая
Коммерсантъ23:02
Цена биткоина превысила $50 тысяч впервые с 15 мая
Известия23:27
Цена биткоина впервые с мая 2021 года превысила $50 тысяч
RT на русском23:15
Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
Lenta.ru00:08
Стоимость биткоина кратковременно превысила 50 тысяч долларов впервые с 15 мая
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