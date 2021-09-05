Авторы издания рассказали, что с 2005 по 2016 год военное ведомство США для военной миссии в Афганистане приобрело 22 тысячи внедорожников Humvee, более 200 самолетов, 43 тысячи пикапов Ford, а так же 900 броневиков MRAP.
Было показано, что при современных темпах вакцинации в период с 2018 по 2045 гг. заболеваемость раком ротоглотки снизится в более молодой популяции (группы 36–45 лет и 46–55 лет), но продолжит расти у людей старшего возраста (70–83 года).
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана, сообщил источник в движении.