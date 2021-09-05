К 2045 году вакцинация от ВПЧ снизит заболеваемость раком ротоглотки у людей до 55 лет

Было показано, что при современных темпах вакцинации в период с 2018 по 2045 гг. заболеваемость раком ротоглотки снизится в более молодой популяции (группы 36–45 лет и 46–55 лет), но продолжит расти у людей старшего возраста (70–83 года).