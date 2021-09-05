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Цена биткойна превысила $51 тыс. впервые с мая

Стоимость биткоина превысила отметку в 51 тысячу долларов впервые с 13 мая, свидетельствуют данные торгов.
Finam.Ru
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0:12 мск рос в цене на чуть более 3% — до 51 596 долларов.
ПРАЙМ
Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны.
Finam.Ru
Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Курс биткоина приблизился к $52 тыс. впервые с середины мая
РБК02:56
Цена биткоина оказалась выше 51 тысячи долларов за монету впервые с середины мая
Lenta.ru01:24
Цена биткоина превысила $51 000 впервые с мая
Forbes20:55
Цена биткоина превысила $51 тыс. впервые с 13 мая
Известия18:41
Курс биткоина впервые с весны превысил $51 тысячу
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Цена биткоина, восстанавливающегося после сильного падения, превысила $51 тысячу впервые с мая
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Цена биткойна превысила $51 тыс. впервые с мая
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