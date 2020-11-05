В составе не оказалось нападающего Зе Луиша, зато на испанский язык была переведена фамилия Артура Черного, на сайте «Атлетико» он числится как Arthur Negro (Negro переводится с испанского на русский как «черный»).
"Представителями регионов было отмечено, что ситуация на продовольственных рынках России стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, а существенных ценовых колебаний на основные продукты питания не зафиксировано", - отмечается в сообщении.
Пропавшая в хуторе Поднижний Волгоградской области десятилетняя девочка найдена мертвой, по подозрению в ее убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице с коронавирусной инфекцией не позволяет "расслабиться" и продлил дистанционное обучение для московских школьников средних и старших классов еще на две недели.
Ньон, Швейцария, 5 ноября 2020, 16:15 — REGNUM Запрос о пересмотре правила игры рукой направил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«В результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен», — сообщили в МО Азербайджана.
Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию».