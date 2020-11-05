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ТАСС
ТАСС

Цена биткойна превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года

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Цена биткойна превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года, свидетельствуют данные CoinDesk.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Цена биткойна превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года

ТАСС10:58
Коммерсантъ

Биткойн подорожал до максимума за почти три года

Коммерсантъвчера в 00:20
Говорит Москва

Биткоин подорожал до максимума с начала 2018 года

Говорит Москвавчера в 03:22
Ведомости

Биткоин подорожал до максимума за почти три года

Ведомостивчера в 00:57
РЕН ТВ

Биткоин вновь поднялся в цене выше отметки в 14 тысяч долларов

РЕН ТВвчера в 00:49
Взгляд.ру

Биткоин поднялся выше 14 тыс. долларов второй раз за неделю

Взгляд.рувчера в 00:33
Центральная Служба Новостей

Цена биткоина достигла трехлетнего рекорда

Центральная Служба Новостей04:46

«Атлетико» опубликовал состав «Локомотива» с Кверквелией и Алексеем Миранчуком

В составе не оказалось нападающего Зе Луиша, зато на испанский язык была переведена фамилия Артура Черного, на сайте «Атлетико» он числится как Arthur Negro (Negro переводится с испанского на русский как «черный»).
«Атлетико» опубликовал состав «Локомотива» с Кверквелией и Алексеем Миранчуком
Metaratings3 ноября в 08:03

Минсельхоз заявил, что ситуация на продовольственных рынках России стабильная

"Представителями регионов было отмечено, что ситуация на продовольственных рынках России стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, а существенных ценовых колебаний на основные продукты питания не зафиксировано", - отмечается в сообщении.
ТАСС10:52

Пропавшую под Волгоградом десятилетнюю девочку нашли убитой

Пропавшая в хуторе Поднижний Волгоградской области десятилетняя девочка найдена мертвой, по подозрению в ее убийстве задержан ранее судимый местный житель, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.
РИА Новости10:06

Собянин продлил дистанционный режим для школьников 6-11 классов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице с коронавирусной инфекцией не позволяет "расслабиться" и продлил дистанционное обучение для московских школьников средних и старших классов еще на две недели.
Газета.Ru04:41

Главный диетолог Минздрава дал россиянам советы по похудению

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян дал ряд советов желающим похудеть.
Наша версия09:00

Глава УЕФА попросил ФИФА пересмотреть правило игры рукой

Ньон, Швейцария, 5 ноября 2020, 16:15 — REGNUM Запрос о пересмотре правила игры рукой направил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM08:15

Уничтожены штаб, казармы и техника с боеприпасами: Азербайджан заявил о серьёзных потерях ВС Армении

«В результате артиллерийских ударов по противнику были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен», — сообщили в МО Азербайджана.
Rusvesna.su10:15

Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному

Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию».
Известия17:15