«Атлетико» опубликовал состав «Локомотива» с Кверквелией и Алексеем Миранчуком

В составе не оказалось нападающего Зе Луиша, зато на испанский язык была переведена фамилия Артура Черного, на сайте «Атлетико» он числится как Arthur Negro (Negro переводится с испанского на русский как «черный»).