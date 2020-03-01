Энергетика
РИА НовостиЦена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
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Комментарии
Экономика
Правительство уточнило требования для получения субсидий
Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера вчера в 11:06
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
Транспорт
На российско-китайской границе выявлен водитель с коронавирусом
Сообщается, что 12 мая в Суйфэньхэ после пересечения российско-китайской границы при тестировании на коронавирус у российского водителя был выявлен положительный результат.
Владивосток-Новости вчера в 05:59
Здоровье
Губернатор ослабил ограничения в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 мая.
De Facto вчера в 09:09
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Названо уникальное свойство коронавируса
Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru вчера в 20:25
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 12 мая в 10:41
Здоровье
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости вчера в 11:57
Общество
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Общество
Ещё у 135 человек в Свердловской области подтвердили коронавирус
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 135 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:39
Наука
Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары
Учёные из Австралии, изучая британские музейные коллекции, обнаружили необычные шарообразные конструкции.
OAnews вчера в 10:04
Хоккей
Вячеслав Фетисов: Адмирал надо вернуть в КХЛ, чтобы жители чувствовали себя частью России
Пропустив один сезон, коллектив вернется в КХЛ.
PrimaMedia.ru вчера в 21:25
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа 12 мая в 15:27
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня вчера в 09:47
Единоборства
Тейшейра техническим нокаутом победил Смита в главном бою дня UFC
Бразильский тяжеловес Гловер Тейшейра победил американца Энтони Смита техническим нокаутом в пятом раунде решением рефери на турнире промоушена UFC в американском Джексонвилле.
РБК 01:59
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
В России разрешили выдавать полис ОСАГО без техосмотра
Госдума приняла 13 мая в окончательном чтении законопроект, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru вчера в 11:52
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Авто
В Сети появились фото Opel Mokka второго поколения
Компания Opel подогревает интерес к паркетнику Opel Mokka нового поколения, и после первого анонса, который появился в сети в середине апреле, подготовила новую порцию фото и информации.
Тарантас Ньюс вчера в 11:47
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Власти Приморья рассказали о сроках послабления режима самоизоляции
Владивосток, 14 мая 2020, 07:34 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что со следующей недели в некоторых районах возможно примут решения об открытии предприятий и послаблении режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.
REGNUM 00:34
Кино
Кинофестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли из-за коронавируса
Новые даты проведения 18-го Международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian объявлены в Приморье, из-за коронавируса он состоится в октябре, сообщает оргкомитет фестиваля.
РИА Новости 00:41
Экономика
В России предложили снизить НДФЛ до 6,5%
«В ТПП считают необходимым снизить на срок до 31 декабря 2020 года ставку НДФЛ с 13% до 6,5%», — пишет ТАСС.
URA.Ru 12 мая в 21:57
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13