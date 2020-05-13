Энергетика
РИА НовостиЦена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
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Комментарии
Кино
«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа
Игромания.ру 13:31
Здоровье
В Оренбургской области выявили 1243 случая коронавируса
В область за сутки на поездах приехали 476 человек, 172 прилетели, еще 75 человек въехали в регион на автомобиле.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:47
Общество
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020
Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения.
Ведомости 06:45
Здоровье
В Ростовской области не выполнены условия для выхода из самоизоляции
Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, что в Ростовской области абсолютная цифра количества проводимых в регионе тестов на коронавирус пока составляет 2,5 тысячи.
Бизнес-газета 12:22
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Общество
В российских банях временно запретят пить чай и пользоваться купелями
Роспотребнадзор ввел ряд временных ограничительных мер при посещении саун и бань в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 13:59
Экономика
Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы
Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес
Принцы Гарри и Уильям восстановили общение
Последний год в прессе активно обсуждалась тема разлада в отношениях между принцем Уильямом и принцем Гаррии.
Bimru.ru 08:51
Политика
МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Общество
Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 11:38
Общество
Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику
Китай вводит санкции против Австралии за антикитайскую политику. На эти заводы приходится около 35% экспорта говядины, отправляемой в Китай.
Деловое.ТВ 06:57
Общество
В Италии выздоровели больше половины заболевших коронавирусом
В Италии выздоровели более 50 % от числа тех, кто заболел КОВИД. Это 112,5 тыс. человек, которые справились с болезнью.
Невские Новости 13:56
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Общество
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Политика
США хотят усилить санкции против России за нарушение прав человека
В Конгрессе США представили проект резолюции, предлагающий ужесточить антироссийские санкции за нарушение прав человека, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Общество
Нижегородские власти назвали провокацией конфликт на скорой помощи
Видео с собранием людей, среди которых были и медицинские сотрудники, у сормовской подстанции попало в сеть.
RuNews24.ru 13:26
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26