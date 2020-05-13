Энергетика
РИА НовостиЦена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
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«Русские не сдались», - СМИ заявили о капитуляции Саудовской Аравии в нефтяной войне
Российский Диалог09:06
Путин побеждает? Саудиты выплачивают репарации после ценовой войны с Россией
Свободная Прессавчера в 07:40
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Комментарии
Авто
BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде
Автоновости дня вчера в 04:44
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском вчера в 16:57
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv вчера в 05:11
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Здоровье
Резерв врачей для лечения коронавируса создали в России
Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в России.
Русская Планета вчера в 22:08
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Политика
Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах
Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
Общество
В Италии от коронавируса вылечились свыше половины инфицированных
В Италии от коронавирусной инфекции вылечились 112 541 из 222 104 заболевших, сообщает итальянский Департамент гражданской защиты.
RT на русском 12:29
Общество
Польша просчиталась в попытке помешать России с помощью Baltic Pipe
По мнению специалиста, Польша просчиталась в попытках помешать РФ.
Политическая Экспертиза 11 мая в 06:32
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани: где и как получить
Как получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани Специалисты ПФР разъясняют, что получить 10 тысяч рублей в Рязани можно будет на основании заявления, которое нужно подать дистанционно только через Единый портал государственных услуг и лично (" Госуслуги") - в клиентских службах Пенсионного фонда России.
КП - Рязань 05:54
Экономика
Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы
Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Общество
«Победа» возобновляет перелеты по России
Доступ1 05:43
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru 07:50
Общество
Соцработникам доплатят «собянинские» 25 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, доплату в размере 25 тысяч рублей за каждый месяц выдадут социальным работникам, осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
Московский Комсомолец 10:15
Авто
Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем
Новая Toyota Corolla 2000 Limited – первая Corolla в текущем поколении, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем M20A-FKS серии Dynamic Force мощностью 170 л.с. и 202 Нм крутящего момента.
Автоновости дня 03:00
Политика
МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», — цитирует её Интерфакс.
RT на русском 13:47
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40
Происшествия
Якутского шамана Александра Габышева увезли в психбольницу
Правоохранительные органы задержали и увезли в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Алексея Прянишникова (координатор «Правозащиты Открытки»).
SakhaLife.ru вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Рианна стала самой богатой певицей Великобритании
ИА InterMedia 04:01