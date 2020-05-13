Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
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Саудовская Аравия посчитала, сколько она потеряла в нефтяной войне с Россией

ПолитРоссия13:26

«Русские не сдались», - СМИ заявили о капитуляции Саудовской Аравии в нефтяной войне

Российский Диалог09:06

Кто победит в нефтяной войне?

REGNUMвчера в 03:46

Ценовая война ставит под угрозу экономику Саудовской Аравии

Вести.Ruвчера в 14:59

Путин побеждает? Саудиты выплачивают репарации после ценовой войны с Россией

Свободная Прессавчера в 07:40

Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

РИА Новости01:00
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Комментарии

Авто

BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде

Автоновости дня вчера в 04:44
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском вчера в 16:57
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
10
Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv вчера в 05:11
14
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
71
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
1,2K
Здоровье

Резерв врачей для лечения коронавируса создали в России

Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в России.
Русская Планета вчера в 22:08
90
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
37
Политика

Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах

Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
5
Общество

В Италии от коронавируса вылечились свыше половины инфицированных

В Италии от коронавирусной инфекции вылечились 112 541 из 222 104 заболевших, сообщает итальянский Департамент гражданской защиты.
RT на русском 12:29
Общество

Польша просчиталась в попытке помешать России с помощью Baltic Pipe

По мнению специалиста, Польша просчиталась в попытках помешать РФ.
Политическая Экспертиза 11 мая в 06:32
56
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
96
Общество

Выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани: где и как получить

Как получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани Специалисты ПФР разъясняют, что получить 10 тысяч рублей в Рязани можно будет на основании заявления, которое нужно подать дистанционно только через Единый портал государственных услуг и лично (" Госуслуги") - в клиентских службах Пенсионного фонда России.
КП - Рязань 05:54
Экономика

Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы

Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
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Армия и оружие

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей

Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,3K
Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС вчера в 05:24
386
Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
72
Общество

«Победа» возобновляет перелеты по России

Доступ1 05:43
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Здоровье

Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Происшествия

Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП

Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
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Шоу-бизнес

Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот

Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru 07:50
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Общество

Соцработникам доплатят «собянинские» 25 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, доплату в размере 25 тысяч рублей за каждый месяц выдадут социальным работникам, осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
Московский Комсомолец 10:15
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Авто

Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем

Новая Toyota Corolla 2000 Limited – первая Corolla в текущем поколении, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем M20A-FKS серии Dynamic Force мощностью 170 л.с. и 202 Нм крутящего момента.
Автоновости дня 03:00
Политика

МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», — цитирует её Интерфакс.
RT на русском 13:47
12
Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
1
Происшествия

Якутского шамана Александра Габышева увезли в психбольницу

Правоохранительные органы задержали и увезли в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Алексея Прянишникова (координатор «Правозащиты Открытки»).
SakhaLife.ru вчера в 08:09
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Шоу-бизнес

Рианна стала самой богатой певицей Великобритании

ИА InterMedia 04:01
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