Стоимость дизельного топлива выросла на торгах в среду до 52,01 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 15 июня исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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С чего всё началось Дизтопливо сделало европейский выбор Цены на бирже выросли до исторического максимума Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе. Владельцы АЗС опасаются убытков, а ритейлеры — удорожания логистики. Коммерсантъ 18:45