Цена дизтоплива на бирже вновь побила исторический рекорд
Стоимость дизельного топлива выросла на торгах в среду до 52,01 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 15 июня исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).В источнике
С чего всё началось
Дизтопливо сделало европейский выбор
Цены на бирже выросли до исторического максимума Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе. Владельцы АЗС опасаются убытков, а ритейлеры — удорожания логистики.
Коммерсантъ18:45