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Цена дизтоплива на бирже вновь побила исторический рекорд

Стоимость дизельного топлива выросла на торгах в среду до 52,01 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 15 июня исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).В источнике

С чего всё началось

Дизтопливо сделало европейский выбор

Цены на бирже выросли до исторического максимума Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе. Владельцы АЗС опасаются убытков, а ритейлеры — удорожания логистики.
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