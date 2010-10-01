Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов

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В свою очередь, курс европейской валюты составил 69,82 рубля. Ранее стало известно, что после новогодних праздников россияне решили запастись долларами и евро.
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Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов

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Доллар достиг максимума с февраля 2016 года и стоит уже 2,19 рубля. Чего ждать дальше?

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