Финансы
Телеканал 360°Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика
Мишустин назначил нового замминистра спорта
Новым заместителем министра спорта РФ назначен Одес Байсултанов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Экономика
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.
Армия и оружие
В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии
Политика
ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий
Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций.
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закроют на карантин
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает департамент образования мэрии.
Политика
В МИД усомнились в проведении саммита «Нормандской четверки» в апреле
Заявления и действия украинской стороны ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле 2020 года.
Технологии
Организатор MWC 2020 может отменить конференцию
Ассоциация GSMA, организатор MWC, проведёт совещание, чтобы определиться с тем, стоит ли отменять конференцию в Барселоне.
Общество
Ferrari представила болид «Формулы-1» для сезона 2020 года
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид, построенный для сезона 2020.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Армия и оружие
Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Общество
Операторы связи могут получить компенсацию за бесплатный интернет
В правительстве рассматривают вопрос о компенсации мобильным операторам и интернет компаниям издержек на предоставление бесплатного интернета по госпроекту «Доступный интернет».
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Политика
В Совфеде могут появиться семь пожизненных сенаторов
Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева считает, что инициатива о пожизненном статусе для ряда сенаторов позволит наладить более эффективный контакт с гражданами, потому что в Совете Федерации появятся люди, "которых знают в лицо, лидеры нации".
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
Политика
На Украине назвали условие компромисса по Крыму
Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму в эфире телеканала «Прямой».
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Общество
У жительницы Тулы на кухне взорвалась колбаса
Жительница Тулы рассказала в соцсетях о колбасе, которая взорвалась прямо на кухне.
Политика
Опрос: двое из трех американцев полагают, что Трампа могут переизбрать
Большинство американцев считает, что Дональд Трамп может одержать победу на предстоящих 3 ноября президентских выборах.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Киберспорт
Valve забанила более 40 тысяч аккаунтов за абуз матчмейкинга в Dota 2
Разработчики Dota 2 заблокировали более 40 тыс. учетных записей за абуз матчмейкинга.
Футбол
Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. Погба и Озил вошли в топ-5
Самым высокооплачиваемым игроком лиги является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, зарабатывающий порядка 23 млн евро в год.