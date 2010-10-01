Цена российской валюты уменьшилась по отношению к доллару и евро.

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Экономика ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.

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Общество Белоруссия перерабатывает последнюю нефть Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

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Политика На Украине назвали условие компромисса по Крыму Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму в эфире телеканала «Прямой».