Финансы
RT на русскомРоссийский рынок гособлигаций вырос рекордно за 18 лет
На торгах Московской биржи показатель прибавил 0,1% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 153,5 пункта. По данным Центробанка, в 2019 году общий объём российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) вырос почти на 1,6 трлн рублей и достиг 8,9 трлн.
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Страх перед коронавирусом заставил инвесторов установить новый рекорд
Profinance.ru21 февраля в 13:35
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
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