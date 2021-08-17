Торговая сессия на Московской бирже началась с роста стоимости американской национальной валюты. Курс доллара составляет 73,31 рубля за единицу. Стоимость европейской валюты также стала выше по отношению к российской.

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