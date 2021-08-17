Торговая сессия на Московской бирже началась с роста стоимости американской национальной валюты. Курс доллара составляет 73,31 рубля за единицу. Стоимость европейской валюты также стала выше по отношению к российской.В источнике
«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — говорится в совместном заявлении комитетов глав ЕП по международным делам и развитию.
Из-за обострения ситуации с новым штаммом коронавируса "Дельта" и отсутствия вакцины для детей младше 12 лет руководство Sony не считает коммерчески выгодным кинотеатральный релиз фильма, ориентированного на детскую и семейную аудиторию, каковым и являются "Монстры на каникулах 4".