Энергетика
ИнтерфаксЦена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.
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Футбол
Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
RT на русском 09:14
Общество
На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов
Московский Комсомолец 09:47
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Здоровье
ВОЗ оценила вспышку бубонной чумы в Китае
Напомним, 6 июля Китай проинформировал ВОЗ о вспышке бубонной чумы: случаи заражения были зафиксированы в Монголии и в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае.
Городовой 08:40
Политика
В МИД оценили ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Многие государства-участники конференции по Договору по открытому небу выразили желание возобновить полеты, как только будут сняты соответствующие карантинные ограничения, введенные с связи с распространением коронавируса, заявил во вторник начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев.
РИА Новости 09:20
Общество
В Москве ураган снес фруктовую палатку с людьми
Московский Комсомолец 10:51
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене
Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
RT на русском 10:33
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:50
Общество
Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии
Прокуратура запросила 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 11:30
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Политика
Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 05:32
Игры
Ремастер первой Mafia отложили до сентября
Чемпионат 11:25
Космос
Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»
В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Гаджеты
Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187
Piter.tv 06:36
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Общество
График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи
На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
Политика
Закрытые города Минобороны массово показали протестный результат на опросе по Конституции
Большая часть закрытых городов Вооруженных сил Минобороны РФ показали протестные результаты голосования по Конституции.
Znak.com 09:56
Политика
Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным
Слухи об отмене президентом России Владимиром Путиным встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным неверны, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 10:57
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Общество
Российский вирусолог рассказал о существовании вакцин от коронавируса
Советский вирусолог Марина Ворошилова около 50 лет назад обнаружила, что пациенты, которых привили такой вакциной, болеют гриппом почти в четыре раза реже, чем те, кто проходил вакцинацию непосредственно от гриппа.
Lenta.ru 11:12
Политика
Захарова заявила о разрушении свободы слова и свободы СМИ в США
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены.
Газета.Ru 08:48
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36