Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксЦена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.
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с чего всё началось
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за первые пять месяцев 2020 года упали
 на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $9,7 млрд, в мае продано газа на $1,12 млрд.
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