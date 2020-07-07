с чего всё началось

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Футбол Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн. 1

Здоровье 340 человек пострадали от укусов клещей в Ленобласти за неделю Всего на 29 июня к врачам после укусов клещей обратились 3 258 жителей Ленобласти.

Политика КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Общество МЧС предупредило о дожде и граде в Москве Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей. 93

Общество ВОЗ отправит специалистов в Китай для выявления источника коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить своих представителей в Китай, чтобы установить источник происхождения коронавируса.

Политика МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу. 1

Шоу-бизнес Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. 59

Культура Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань. 35

Космос Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.

Общество Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. 27

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами В середине прошлого месяца Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным позиционированием. 915

Общество В Тульской области возобновят работу ТРЦ "Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении. 9