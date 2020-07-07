Энергетика

ТАССТАССFitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС. Но "Газпрому" все равно выгоднее продолжать поставки газа, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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Fitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

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Доходы «Газпрома» от поставок за рубеж упали в два раза

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Цена экспорта Газпрома в мае упала ниже уровня рентабельности

Взгляд.рувчера в 06:06

Экспортная цена «Газпрома» упала ниже $100 за 1 тыс. куб. м

РБКвчера в 12:13

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Интерфаксвчера в 05:13
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей

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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
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Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
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Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
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Политика

Глава ЦИК признала случаи понуждения к голосованию

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала информацию о случаях принуждения к голосованию по поправкам.
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В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
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Экономика

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Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Футбол

Гризманн не покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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Доктор Мясников опроверг некоторые устаревшие правила ЗОЖ

Доктор Мясников, являющийся не только действующим медиком, но и телеведущим, рассказал о тех правилах здорового образа жизни, которые давно себя изжили.
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Происшествия

В Нидерландах полиция нашла камеру пыток в транспортном контейнере

В Нидерландах в транспортном контейнере обнаружили камеру пыток, в которых могли содержаться похищенные люди.
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Суд арестовал советника главы Роскосмоса по подозрению в госизмене

Москва, 8 июля 2020, 08:06 — REGNUM Суд в Москве арестовал советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на два месяца по делу о государственной измене.
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Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги

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Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Наука

Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Создатели «Пацанов» выпустят короткометражку про Билли Бутчера

Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в свежем интервью Collider рассказал, что к выпуску готовится специальная короткометражка, посвященная Билли Бутчеру в исполнении Карла Урбана.
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На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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Происшествия

Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой

Журналисту "Новой газеты" Илье Азару грозит арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования.
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
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Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА

Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
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Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
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