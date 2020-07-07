Энергетика
ТАССFitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности
Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС. Но "Газпрому" все равно выгоднее продолжать поставки газа, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Игры
Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей
2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM 05:12
Политика
Глава ЦИК признала случаи понуждения к голосованию
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала информацию о случаях принуждения к голосованию по поправкам.
SM News 05:01
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Футбол
Гризманн не покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 17:25
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Здоровье
Доктор Мясников опроверг некоторые устаревшие правила ЗОЖ
Доктор Мясников, являющийся не только действующим медиком, но и телеведущим, рассказал о тех правилах здорового образа жизни, которые давно себя изжили.
Discover24 05:29
Происшествия
В Нидерландах полиция нашла камеру пыток в транспортном контейнере
В Нидерландах в транспортном контейнере обнаружили камеру пыток, в которых могли содержаться похищенные люди.
Дни24 02:02
Общество
Суд арестовал советника главы Роскосмоса по подозрению в госизмене
Москва, 8 июля 2020, 08:06 — REGNUM Суд в Москве арестовал советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на два месяца по делу о государственной измене.
REGNUM 01:06
Шоу-бизнес
Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги
Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина.
Территория новостей 05:24
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
ВладТайм вчера в 13:38
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Кино
Создатели «Пацанов» выпустят короткометражку про Билли Бутчера
Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в свежем интервью Collider рассказал, что к выпуску готовится специальная короткометражка, посвященная Билли Бутчеру в исполнении Карла Урбана.
Popcornnews.ru 03:00
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
RT на русском 01:02
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Происшествия
Журналисту Илье Азару грозит арест за пикет в поддержку Прокопьевой
Журналисту "Новой газеты" Илье Азару грозит арест по статье КоАП РФ за нарушение правил митинга или пикетирования.
ТАСС 05:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
Происшествия
Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде
В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
Футбол
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к Гайчу после ЦСКА
Английские и итальянские клубы возобновили интерес к нападающему Адольфу Гайчу после того, как столичный ЦСКА обратился с трансферным предложением к "Сан-Лоренсо".
Газета.Ru 04:29
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета вчера в 09:07