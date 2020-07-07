Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

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