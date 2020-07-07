Энергетика
ИнтерфаксЦена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России. Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу.
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Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Общество
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты
Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
Здоровье
Антитела к коронавирусу начали исчезать у жителей Испании
Испанские исследователи обнаружили, что иммунитета к коронавирусу лишились 7 процентов жителей страны при проведении второй части эксперимента.
Evo-rus.com 04:30
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
Бетонная площадка просела, в результате чего тонны нефтепродуктов, вытекших из резервуара, оказались в находящихся поблизости озерах и реках.
Evo-rus.com 11:48
Финансы
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Футбол
«Ахмат» в гостях одолел «Тамбов» в матче 27-го тура РПЛ
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский "Ахмат" оказался сильнее "Тамбова".
Газета.Ru 13:38
Происшествия
В Брянске задержали главу комитета ЖКХ Игоря Гинькина
В Брянске задержали председателя комитета ЖКХ администрации города Игоря Гинькина, сообщили «Брянским новостям» в органах власти.
Брянские новости 12:56
Общество
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
Политика
В Мексике задержали гражданку США с госсекретами и похищенным ребенком
Жительницу США задержали в одной из гостиниц Мексики с материалами, которые носили гриф «секретно», а также противозаконно вывезенным из государства маленьким ребенком.
Актуальные Новости 01:54
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Политика
Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 05:32
Игры
Ремастер первой Mafia отложили до сентября
Чемпионат 11:25
Здоровье
Показания для проведения КТ ужесточились в Свердловской области
В Екатеринбурге показания для проведения компьютерной томографии легких стали более жесткими.
Екатеринбург в интернете 06:06
Политика
В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok
Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ридус 13:39
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Общество
Под Москвой ураган снес женщину-продавца вместе с палаткой
Комсомольская правда 12:43
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Ветер снес крышу двухэтажного здания в Саратове
В Саратове днем 7 июля ветер снес крышу двухэтажного здания, расположенного на улице Орджоникидзе.
Вести.Ru 13:03
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56