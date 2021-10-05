Нападение на журналистов «Радио Свобода» (Иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) представителей «Укрэксимбанка» в Киеве осудила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс 5 октября в Twitter.
Ведущий проверил работу графического ускорителя NVIDIA RTX 3060 в семи играх: Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Fortnite, Microsoft Flight Simulator 2020, GTA V и Red Dead Redemption 2. Проекты запускались в 1080p и 1440p.
Автоматический аппарат BepiColombo, подготовленный Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований, прошел 1 октября первое сближение с Меркурием, совершив гравитационный маневр у планеты.