Будьте в Плюсе

Цена фьючерсов на газ к закрытию торгов составила 1414,7 доллара

Хорошо ли подобран заголовок?
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов осталась выше отметки 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
РИА Новости
Ноябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах превысили во вторник €120 за 1 МВт·ч, что составляет примерно $1467 за 1000 кубометров, следует из графика на сайте биржи.
Forbes
Фьючерсы с начала 2021-го прибавили в цене более чем в четыре раза.
Компания
Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Европейские цены выросли за день на 20% без видимых причин
Коммерсантъвчера в 15:15
Стоимость газа в Европе впервые превысила $1400 за тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 09:01
Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, увеличившись более чем на $250
ТАССвчера в 11:10
Цены на газ в Европе выросли до $1427 за тысячу кубометров
News.ruвчера в 09:01
Цена на газ в Европе достигла почти $1500 за тысячу кубометров
Газета.Ruвчера в 09:03
Цена газа в Европе побила очередной рекорд - 1450 долларов за тысячу кубометров
Комсомольская правдавчера в 14:10
Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги ростом на 22%, выше $1400 за тысячу кубометров
ПРАЙМвчера в 12:49

Интересное

Посол Великобритании на Украине обеспокоилась нападением на журналистов

Нападение на журналистов «Радио Свобода» (Иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) представителей «Укрэксимбанка» в Киеве осудила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс 5 октября в Twitter.
ИА Красная Весна17:18

Укороченную NVIDIA RTX 3060 для компактных компьютеров подробно протестировали в современных играх

Ведущий проверил работу графического ускорителя NVIDIA RTX 3060 в семи играх: Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Fortnite, Microsoft Flight Simulator 2020, GTA V и Red Dead Redemption 2. Проекты запускались в 1080p и 1440p.
Ferraвчера в 13:38

Космический аппарат BepiColombo провел первый гравитационный маневр у Меркурия

Автоматический аппарат BepiColombo, подготовленный Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований, прошел 1 октября первое сближение с Меркурием, совершив гравитационный маневр у планеты.
Полит.рувчера в 07:00

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что обсудил с Байденом вопрос помощи Грузии и Украине

Россия не имеет права блокировать вступление в НАТО Украины и Грузии, однако завтра это не случится, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новостивчера в 15:13