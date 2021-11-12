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Цена фьючерсов на газ в Европе растет до уровня $940

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы на фоне снижении поставок по газопроводу "Ямал-Европа" растут на 5% и составляют 925 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
ПРАЙМ
Цена за газ в Европе выросла почти на 2% после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной остановке транзита по трубопроводу Ямал – Европа в случае введения новых санкций ЕС.
РЕН ТВ
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $894,2 за 1 тыс. куб. м, или €66 за МВт⋅ч.
RT на русском
Цены фьючерсов растут на фоне снижения прокачки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Цена газа в Европе на открытии торгов росла до почти $950 за 1 тыс. куб. м
ТАСС02:58
Цены на газ в Европе выросли на 5% на фоне снижения поставок из России
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ICE Futures: цены на газ в Европе выросли на 7,2 процента, приблизившись к 900 долларам
Lenta.ruвчера в 14:04
После решения «Газпрома» в Европе выросли цены на газ
Общественная служба новостейвчера в 15:04
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Цена на газ в Европе растёт более чем на 7%
RT на русскомвчера в 14:12
Цена фьючерсов на газ в Европе растет до уровня $940
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