Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту поднялась до $1121,5 за тыс. куб. м, или €93,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).