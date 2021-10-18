Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту поднялась до $1121,5 за тыс. куб. м, или €93,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в интервью "Украина.ру", что прекратить вооруженный конфликт в Донбассе можно, ликвидировав украинское государство.