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Цена фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов опускалась до 983,5 доллара за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF составляла 1033,9 доллара за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту поднялась до $1121,5 за тыс. куб. м, или €93,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
ТАСС
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
РИА Новости
Резкий рост начался после сообщений о том, что Европа пока не попросила Россию о дополнительных поставках газа.
РЕН ТВ

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