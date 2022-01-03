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Цена фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов опустилась до $772,4 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе вновь поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива, свидетельствуют
 данные лондонской биржи ICE.
Lenta.ru
Локальный минимум составил 996,7 доллара.
Lenta.ru
Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара.
РИА Новости
Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м
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