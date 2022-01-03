За минувшие сутки более 1 млн случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в США в условиях распространения омикрон-штамма, следует из данных Университета Джонса Хопкинса со ссылкой на подсчёты федеральных и местных властей.
СМИ сообщили о том, что на фоне телефонного разговора между президентом США Байденом и президентом Украины Зеленским, в котором Байден выразил готовность США и союзников дать «решительный ответ» на ухудшение ситуации на украинской границе, над Черным морем вновь появился самолет разведчик Boeing RС-135.