СМИ сообщили о том, что на фоне телефонного разговора между президентом США Байденом и президентом Украины Зеленским, в котором Байден выразил готовность США и союзников дать «решительный ответ» на ухудшение ситуации на украинской границе, над Черным морем вновь появился самолет разведчик Boeing RС-135.