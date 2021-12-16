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Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысила $1700 за тысячу кубов

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу опускалась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м, показывая минус 11% к закрытию предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ТАСС
Как следует из данных платформы GSA Platform, "Газпром" на аукционе в минувший четверг не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на пятницу, 17 декабря.
ТАСС
Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти.
OilCapital.ru
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
OilCapital.ru

Подробнее о событии

Цена газа в Европе упала на 11%
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Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
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