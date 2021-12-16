За сутки на Солнце зафиксировали 18 вспышек класса С

За сутки 15 декабря на Солнце зафиксировали 18 вспышек класса С. Их количество начало расти с 14 декабря, а к 17-му число вспышек класса С достигло 38, а в ночь на 17-е зафиксировали мощную вспышку класса М. Индекс уровня активности Солнца поднялся до оранжевого уровня, рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.