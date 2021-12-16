Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Режиссер Александр Сокуров, который в письме главе СПЧ Валерию Фадееву сообщил об угрозах своей жизни, получит защиту от президента России Владимира Путина, если подобное действительно будет происходить.
За сутки 15 декабря на Солнце зафиксировали 18 вспышек класса С. Их количество начало расти с 14 декабря, а к 17-му число вспышек класса С достигло 38, а в ночь на 17-е зафиксировали мощную вспышку класса М. Индекс уровня активности Солнца поднялся до оранжевого уровня, рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.
За год совокупная задолженность населения по ипотечным кредитам выросла более чем на 25%, до 11,4 трлн рублей, заявила на парламентских слушаниях о жилищном строительстве аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.